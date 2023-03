Project M : L’ambitieux jeu d’action et d’aventure de NCSOFT dévoile un trailer impressionnant

NCSOFT aura bientôt épuisé toutes les lettres de l’alphabet à force d’annoncer des nouveaux projets sans en déterminer leur titre. Mais parmi tous les titres déjà annoncés, on arrive à se souvenir de Project M, un jeu d’action et d’aventure qui marche sur les traces des jeux de Quantic Dream, avec une grande arborescence de choix et des QTE en plein milieu de l’action qui vont modifier le cours de votre aventure. Le jeu a une nouvelle fois été présenté lors du State of Unreal d’Epic Games, puisqu’il est actuellement l’un des jeux mettant le plus en valeur l’Unreal Engine 5.

NCSOFT se la joue Quantic Dream

Cette présentation « in-game » nous montre surtout les prouesses du moteur d’Epic Games à travers une démo forcément très jolie à regarder, même si on aura encore un peu du mal à croire que le titre tournera réellement de cette manière une fois qu’il sera entre nos mains.

La technologie Metahuman de l’Unreal Engine 5 est en tout cas mise en avant ici, avec des expressions du visage impressionnante. Certes, tout ça ne suffit pas pour faire un bon jeu et ce Project M reste encore bien trop mystérieux pour le moment, mais il aura au moins réussi à piquer notre curiosité.

Project M n’a toujours pas de date de sortie ni même de plateformes annoncées.