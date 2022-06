NCSOFT annonce Project M, son film interactif façon Detroit Become Human avec l’Unreal Engine 5

L’Unreal Engine 5 a déjà prouvé qu’il pouvait donner naissance à jolis exploits techniques, et NCSOFT compte bien s’appuyer sur ce nouveau moteur pour relever un nouveau défi. L’éditeur nous dévoile aujourd’hui l’existence de Project M, décrit comme un film interactif, qui sera réalisé avec l’aide du moteur d’Epic Games et dont le premier trailer nous renvoie forcément aux productions du studio Quantic Dream, Detroit Become Human en tête.

Des QTE et des choix importants à faire

Project M sera donc un jeu narratif où il faudra prendre des décisions qui vont influer sur le reste de l’aventure, tout comme les actions que l’on pourra effectuer à l’aide de QTE qui se manifestent à l’écran, comme ce que l’on connait chez Quantic Dream. On y suivra un homme en quête de vengeance suite à la mort de sa petite amie, avec d’autres éléments étranges qui vont se dérouler.

Tout cela tourne donc sur l’Unreal Engine 5, avec de la motion capture et la technologie maison de l’éditeur, NCSOFT 3D scan, afin de reproduire le plus fidèlement possible les différentes émotions et actions du casting.

Le résultat est somme toute assez impressionnant, et on attend maintenant de savoir quand ce Project M va sortir, sachant qu’aucune date ni aucune plateforme n’ont été annoncées pour le moment.