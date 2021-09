Project Eve : Le PDG du studio offre 260 PS5 à ses employés

L’un des jeux qui a attiré le plus d’attentions lors du dernier PlayStation Showcase était sans aucun doute Project Eve, que l’on connaissait déjà depuis quelques mois mais qui a effectué ici sa présentation internationale. Le titre était présent pour annoncer sa version PS5, et pour fêter tout cela, le PDG du studio en charge de projet a offert un joli cadeau à ses employés.

Shift Up CEO, Hyung-Tae Kim celebrated the successful showing of Project Eve at the PlayStation showcase by purchasing a PS5 for each of his 260 staff. https://t.co/VVtp2aaRib pic.twitter.com/mQV32i37l5

