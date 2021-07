Le prochain jeu Skate ne sera pas présent lors du prochain EA Play Live

Encore un absent. On commence désormais à avoir l’habitude de voir des studios annoncer qu’ils ne seront pas présents lors de l’EA Play Live. Après BioWare qui a confirmé que Dragon Age ne serait pas là, et la division Star Wars qui n’a prévu aucune annonce, c’est au tour du prochain jeu Skate de faire partie des grands absents.

Pas de Skate 4 à l’EA Play

L’année passée, on avait eu la surprise de voir l’équipe derrière la licence Skate annoncer un tout nouvel épisode, sans que celui-ci soit directement nommé. Un an plus tard, le projet avance, mais visiblement pas assez pour être montré durant l’événement, comme on l’apprend via un communiqué sur Twitter :

« Nom de dieu, ça fait déjà un an ? A quoi étions-nous occupé ? Eh bien, nous avons formé un studio en janvier, nous avons plein de superbes personnes talentueuses qui ont rejoint la famille, et nous avons travaillé très dur sur le nouveau jeu. Maintenant, nous savons que beaucoup d’entre vous attendaient d’en voir plus cette semaine, mais nous ne sommes pas prêt pour le grand show et nous ne ferons pas partie de l’EA Play Live ce jeudi. C’est encore très tôt et nous sommes engagé à faire les choses bien, ce qui nous demande plus de temps. »

Les fans de la licence seront donc déçus, mais afin de se faire pardonner, l’équipe nous promet des nouvelles dès demain, avec un petit cadeau :

« Notre but numéro un est de ne pas échouer. Pour vous, pour nous… Pour Skate. CEPENDANT, nous sommes excité de partager avec vous un petit quelque chose dès demain. »

Rendez-vous donc demain pour en savoir plus, en espérant que ce petit quelque chose aidera à faire patienter.