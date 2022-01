Le prochain Call of Duty devrait être révélé cet été, un monde plus ouvert serait présent dans un mode spécial

Avec toutes les affaires survenues au cours de l’année chez Activision, Call of Duty Vanguard a moins brillé que ses prédécesseurs, même si le jeu continue de se vendre par palettes. On s’en doute, l’éditeur est déjà en train de plancher sur le nouvel opus, tandis que Vanguard reçoit de plus en plus de mises à jour, comme une update concernant un crossover avec L’Attaque des Titans. Tom Henderson, qui est un insider réputé pour ses leaks sur la série Call of Duty, a récemment apporté quelques détails sur le jeu.

As expected, it's looking like this year's Call of Duty title, Modern Warfare II (2022), will be revealed in the summer.

Hearing rumblings that the title could release in October due to Vanguard's poor sales performance, with a "big" Warzone update coming soon after. pic.twitter.com/3x8Qw2Eryp

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 13, 2022