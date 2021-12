Le prix de Final Fantasy VII Remake: Intergrade et Forspoken sur PC fait beaucoup réagir

Lors des derniers Game Awards, Square Enix était présent non pas pour donner des nouvelles de Final Fantasy XVI, mais pour parler de l’arrivée imminente de Final Fantasy VII Remake: Intergrade sur PC tout en dévoilant un trailer et la date de sortie de Forspoken. Au delà de ces bonnes nouvelles, qui avaient de quoi enthousiasmer, l’éditeur était au centre de nombreuses discussions suite au tarif affiché des versions PC de ces deux jeux.

Un prix qui reste en travers de la gorge

On a l’habitude d’entre dire que les jeux coûte généralement moins cher sur PC, et souvent à raison. Il est très rare de voir un jeu dépasser le prix symbolique des 70 €, même sur consoles, en dehors des exclusivités de la PS5.

Visiblement, Square Enix a décidé de suivre l’exemple de Sony et ce même sur PC, puisque de nombreuses personnes se sont étonnées de voir Final Fantasy VII Remake: Intergrade être tarifé à 79,99 € sur l’Epic Games Store, tout comme Forspoken sur Steam (et PS5, mais c’est plus courant ici). Et on parle bien ici des versions standards des deux jeux, n’offrant aucun bonus en plus du jeu de base (si ce n’est que Intergrade est la version « ultime » de Final Fantasy VII Remake, avec des ajouts techniques en plus sur PC).

Il suffit de faire un tour sur les commentaires YouTube du trailer de Final Fantasy VII Remake et sur les réseaux sociaux pour voir que la pilule n’est pas passée (en plus de l’exclusivité Epic Games Store). Pourtant, en regardant les dernières sorties de Square Enix, comme pour Marvel’s Guardians of the Galaxy, les prix n’étaient pas aussi hauts.

Il se peut donc que dorénavant, l’éditeur japonais change sa stratégie commerciale, et il ne faudra pas s’étonner de voire les grosses productions de Square Enix être tarifées à ce prix-là à l’avenir, même si rien n’est encore confirmé.