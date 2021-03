Prinny Presents NIS Classics Volume 1 annoncé sur Switch et PC

NIS America annonce aujourd’hui une compilation astucieusement nommée Prinny Presents NIS Classics Volume 1. Il s’agit de deux anciens titres de Nippon Ichi Software, les créateurs de Disgaea, que vous aurez peut-être l’occasion de découvrir pour la première fois.

Deux pour le prix d’un

Vous pourrez donc retrouver Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered et Soul Nomad & the World Eaters dans cette collection qui sortira sur Switch et PC. Il s’agit de deux Tactical RPG à l’ancienne qui étaient sortis initialement sur PS2 (avec une sortie PSP proposant du contenu en plus pour Phantom Brave).

Tous les DLC seront inclus et les artworks seront réadaptés. Il ne faut cependant pas s’attendre à plus puisque nous sommes face à des portages et non des remaster. Prinny Presents NIS Classics Volume 1 sortira cet été sur Switch et PC sans plus de précision. Les deux jeux auront des textes en anglais uniquement ainsi que les doublages anglais et Japonais.

Une version Deluxe sera également proposée sur Switch chez nous avec :