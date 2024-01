Prince of Persia: The Lost Crown met en lumière son bestiaire ainsi que ses configurations PC

Une aventure plus mystique que jamais

Sargon va devoir faire face à des créatures qui ne lui feront pas de cadeaux dans cet épisode, comme nous le montre cette dernière vidéo. The Lost Crown promet d’être l’un des opus qui verse le plus dans le mystique, avec des ennemis très variés et surtout très féroces. Bien évidemment, si vous souhaitez découvrir tout ce bestiaire par vous-mêmes, évitez de visionner cette vidéo et assez directement à la suite.

Quelles sont les configurations PC recommandées ?

Car dans le même temps, Ubisoft a précisé quelques seraient les configurations techniques du jeu sur PC. Sans surprise, le jeu ne se montre pas particulièrement gourmand étant donné qu’il est aussi destiné à sortir sur Switch, et qu’il s’agit d’un titre en 2D. Voici les configurations recommandées :

Configuration minimale (1080p, 60 fps)

CPU: Intel Core i5-4460 3.4 GHz, AMD Ryzen3 1200 3.1 GHz

Intel Core i5-4460 3.4 GHz, AMD Ryzen3 1200 3.1 GHz GPU: NVIDIA GeForce GTX 950 (2 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 950 (2 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go VRAM) RAM: 8 Go

8 Go Espace nécessaire : 30 Go

Configuration recommandée (1440p, 60 fps)

CPU: Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz

Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go VRAM) RAM: 8 Go

8 Go Espace nécessaire : 30 Go

Configuration ultra (4K, 60 fps)

CPU : Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz

Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go VRAM) RAM : 8 Go

8 Go Espace nécessaire : 30 Go

Prince of Persia: The Lost Crown sera disponible dès le 18 janvier (le 15 en accès anticipé) sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.