Preview Monster Energy Supercross 3 – Le retour de la boue en stade

L’an dernier, Milestone était arrivé avec un seconde épisode de Monster Energy Supercross peu convaincant. Comme chaque année, l’éditeur décide de remettre le couvert avec un troisième épisode. Nous avons eu l’occasion de faire quelques courses, voici un premier avis sur la question.

Conditions de jeu : Nous avons pu jouer au titre via une version non définitive du titre, fournie par l’éditeur, sur PC. Le jeu a été testé avec les curseurs au maximum sur tous les aspects.

Le retour de la boue ?

Comme chaque année désormais, Milestone propose en début d’année, et en concordance avec le début de la saison, leur itération annuelle de la simulation du championnat Supercross. Notre arrivée dans le jeu nous plonge d’ailleurs dans un terrain plutôt familier avec la désormais classique création de personnage. Nouveauté de l’année, il sera possible de créer votre rider de sexe féminin. Une nouveauté sympathique pour le coup qui sur le fond, ne change au final pas grand-chose en terme de sensation de jeu.

Les sensations de jeu, parlons-en ! Monster Energy Supercross 3 se veut beaucoup plus fin concernant cet aspect-là. Et sur les premières courses effectuées en carrière et course simple, le curseur s’oriente vers le bon axe. Les tracés des courses sont mieux retranscrits, on ressent davantage le poids de la moto dès que l’on joue dans une configuration plus avancée.

Si pour le moment, nous n’avons pas pu jouer au titre dans des conditions météorologiques spécifiques, le jeu nous a semblé dans des conditions de routes sèches plus réaliste, avec une plus grosse importance donnée à la position de la moto au niveau des atterrissages des sauts. Les scrubs, un des gros chantiers de l’épisode précédent, semble avoir été également retravaillé pour proposer une véritable utilité en course.

C’est la bonne cette fois-ci ?

Le contenu semble cette année suivre les ambitions du titres. Nous avons pu voir les premières courses du mode carrière qui nous semble plus complet, ce dernier donnant la possibilité de rejoindre une équipe déjà existante et d’être le coéquipier de notre coureur préféré. Il sera possible d’ailleurs de jouer en coop en ligne jusqu’à 3 dans un souci de simulation où l’on incarne la même écurie. Une bonne idée, pour laquelle nous avons hâte de voir de quelle manière elle sera réalisée.

Visuellement, on retrouve également un peu plus de finesse concernant la partie éclairage et ombrage des lumières du titre. Le jeu en fait de plus un peu moins et est devenu un poil plus sobre pour le meilleur. On a l’impression que Milestone a pris au sérieux cette année le développement de cet épisode afin de sortir un épisode référence et c’est plaisant. Reste à voir le jeu final car certaines choses comme les modèles des coureurs eux n’ont pas bougé d’un iota.

Si on ajoute à cela un éditeur de niveau qui semble se rapprocher de ce que nous proposer Milestone avec sa série MXGP, on sent vraiment que tout va dans la bonne direction ! Reste à voir sur le long terme, à l’occasion de notre prochain test, mais ce Monster Energy Supercross 3 semble tenir ses promesses et s’imposer comme une simulation motorisée à ne pas manquer cette année.

Une bonne nouvelle qui promet du bon voire du très bon pour l’éditeur Milestone qui devrait également sortir cette année, tout comme les années précédentes, un MotoGP et MXGP annuel. Annoncé également pour 2020 une nouvelle édition de la série Ride avec un quatrième épisode. Si tout cela se confirme, il fera bon être fan de motos cette année !