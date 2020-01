Trophées / Succès – Monster Energy Supercross 3 – The Official Videogame

Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Monster Energy Supercross 3 – The Official Videogame. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Champion Supercross 3

Débloquer tous les trophées

Débloquer tous les trophées D’où vous venez ?

Terminer un Main Event sur un circuit personnalisé créé par un autre joueur

Terminer un Main Event sur un circuit personnalisé créé par un autre joueur Bâtisseur de circuit

Valider un total de 5 circuits personnalisés

Valider un total de 5 circuits personnalisés Vénalité

Gagner un total de 1 000 000 de crédits SX

Gagner un total de 1 000 000 de crédits SX 299 792 458 m/s

Obtenir un Holeshot dans n’importe quel mode de jeu

Obtenir un Holeshot dans n’importe quel mode de jeu 15 médailles d’or

Obtenir un total de 15 Holeshots dans n’importe quel mode de jeu

Obtenir un total de 15 Holeshots dans n’importe quel mode de jeu Quel pro !

Remporter un Main Event avec le type d’épreuve défini sur « La totale »

Remporter un Main Event avec le type d’épreuve défini sur « La totale » Victime de la mode

Acheter 10 objets de Personnalisation du pilote

Acheter 10 objets de Personnalisation du pilote Champion 450

Remporter un championnat 450 en mode Carrière

Remporter un championnat 450 en mode Carrière Champion 250 West

Remporter un championnat 250 West en mode Carrière

Remporter un championnat 250 West en mode Carrière Champion 250 East

Remporter un championnat 250 East en mode Carrière

Remporter un championnat 250 East en mode Carrière Les légendes ne meurent pas

Terminer sur le podium dans 100 Main Events dans n’importe quel mode

Terminer sur le podium dans 100 Main Events dans n’importe quel mode 2+2=22

Atteindre le niveau de Prestige 22

Atteindre le niveau de Prestige 22 Les seventies

Atteindre le niveau de Prestige 70

Atteindre le niveau de Prestige 70 100-1

Atteindre le niveau de Prestige 99

Atteindre le niveau de Prestige 99 Girl Power

Créer un pilote féminin

Créer un pilote féminin Pas pour l’argent, mais…

Gagner un Jour d’équipe

Gagner un Jour d’équipe A+

Remplir un objectif de contrat d’une équipe officielle en mode Carrière

Remplir un objectif de contrat d’une équipe officielle en mode Carrière Fidèle

Terminer une saison de 450 complète en mode Carrière sans changer d’équipe

Terminer une saison de 450 complète en mode Carrière sans changer d’équipe Surpayé

Dans un championnat 450 en mode Carrière, signer un contrat avec une équipe officielle

Dans un championnat 450 en mode Carrière, signer un contrat avec une équipe officielle Pilote à plein temps

Créer un pilote masculin

Créer un pilote masculin Échauffement

Réussir au moins 10 épreuves du mode Défi avec n’importe quel résultat

Réussir au moins 10 épreuves du mode Défi avec n’importe quel résultat Vers l’infini et au-delà

Terminer toutes les épreuves du mode Défi avec le résultat maximal

Terminer toutes les épreuves du mode Défi avec le résultat maximal Easy Rider

Parcourir 160 km (100 miles) en Promenade libre dans le complexe

Parcourir 160 km (100 miles) en Promenade libre dans le complexe Roi d’Anaheim 1

Remporter un Main Event à Anaheim 1 dans n’importe quel mode de jeu

Remporter un Main Event à Anaheim 1 dans n’importe quel mode de jeu Roi d’Anaheim 2

Remporter un Main Event à Anaheim 2 dans n’importe quel mode de jeu

Remporter un Main Event à Anaheim 2 dans n’importe quel mode de jeu Roi de Houston

Remporter un Main Event à Houston dans n’importe quel mode de jeu

Remporter un Main Event à Houston dans n’importe quel mode de jeu Roi de Glendale

Remporter un Main Event à Glendale dans n’importe quel mode de jeu

Remporter un Main Event à Glendale dans n’importe quel mode de jeu Roi d’Oakland

Remporter un Main Event à Oakland dans n’importe quel mode de jeu

Remporter un Main Event à Oakland dans n’importe quel mode de jeu Roi de San Diego

Remporter un Main Event à San Diego dans n’importe quel mode de jeu

Remporter un Main Event à San Diego dans n’importe quel mode de jeu Roi d’Arlington

Remporter un Main Event à Arlington dans n’importe quel mode de jeu

Remporter un Main Event à Arlington dans n’importe quel mode de jeu Roi de Detroit

Remporter un Main Event à Detroit dans n’importe quel mode de jeu

Remporter un Main Event à Detroit dans n’importe quel mode de jeu Roi d’Atlanta

Remporter un Main Event à Atlanta dans n’importe quel mode de jeu

Remporter un Main Event à Atlanta dans n’importe quel mode de jeu Roi de Daytona

Remporter un Main Event à Daytona dans n’importe quel mode de jeu

Remporter un Main Event à Daytona dans n’importe quel mode de jeu Roi de Nashville

Remporter un Main Event à Nashville dans n’importe quel mode de jeu

Remporter un Main Event à Nashville dans n’importe quel mode de jeu Roi d’Indianapolis

Remporter un Main Event à Indianapolis dans n’importe quel mode de jeu

Remporter un Main Event à Indianapolis dans n’importe quel mode de jeu Roi de Seattle

Remporter un Main Event à Seattle dans n’importe quel mode de jeu

Remporter un Main Event à Seattle dans n’importe quel mode de jeu Roi de Minneapolis

Remporter un Main Event à Minneapolis dans n’importe quel mode de jeu

Remporter un Main Event à Minneapolis dans n’importe quel mode de jeu Roi de Denver

Remporter un Main Event à Denver dans n’importe quel mode de jeu

Remporter un Main Event à Denver dans n’importe quel mode de jeu Roi d’East Rutherford

Remporter un Main Event à East Rutherford dans n’importe quel mode de jeu

Remporter un Main Event à East Rutherford dans n’importe quel mode de jeu Roi de Las Vegas

Remporter un Main Event à Las Vegas dans n’importe quel mode de jeu

Remporter un Main Event à Las Vegas dans n’importe quel mode de jeu Bête de foire

Débloquer au moins 3 préréglages de différentes équipes officielles en mode Carrière

Débloquer au moins 3 préréglages de différentes équipes officielles en mode Carrière Rookie de l’année

Terminez premier d’une course de camp d’entraînement

Terminez premier d’une course de camp d’entraînement Coupeur de cheveux en quatre

Enregistrer un réglage de moto personnalisé

Enregistrer un réglage de moto personnalisé Styliste

Changer la couleur du surnom sur la combinaison de votre pilote personnalisé

Changer la couleur du surnom sur la combinaison de votre pilote personnalisé Ce n’est que le début

Terminer un championnat officiel avec n’importe quelle catégorie en mode Championnat

Terminer un championnat officiel avec n’importe quelle catégorie en mode Championnat Double double

Obtenir un Holeshot dans un Main Event et le remporter dans n’importe quel mode

Obtenir un Holeshot dans un Main Event et le remporter dans n’importe quel mode Je ne suis pas Superman

Réaliser au moins 100 scrubs

Réaliser au moins 100 scrubs Mange la poussière

Battre le temps du fantôme d’un autre joueur en Contre-la-montre

Battre le temps du fantôme d’un autre joueur en Contre-la-montre Plus que 2

Terminer au moins deux défis SX du Profil SX

Terminer au moins deux défis SX du Profil SX Pas aujourd’hui !

Terminer au moins quatrième dans un Last Chance Qualifier dans n’importe quel mode de jeu

