Aloy et les monstres mécaniques dans le monde de Lego avec une date

Dans cette nouvelle vidéo, Lego Horizon Adventures nous montre également Aloy en action face aux créatures mécaniques. Le soft sera orienté action et aventure, et on retrouve sans surprise l’humour à le Lego qui fera encore mouche. Le jeu nous retracera logiquement les événements déjà contés dans Horizon Zero Dawn ainsi que sa suite Forbidden West avec un gameplay qui on l’espère, sera bien calibré.

Qui plus est et ce n’est pas une surprise, sachez que le jeu sera jouable en solo comme en coopération en ligne. Un bon moyen de passer de très bons moments entre amis, et notez que le trailer nous annonce une ouverture pour les précommandes du soft. Elles débuteront d’ici le 3 octobre prochain, et vous pourrez ainsi y dégoter la tenue emblématique de Horizon Zero Dawn, la Shield-Weaver. Qui plus est, la version PlayStation 5 vous donnera la possibilité d’avoir des tenues ingame exclusives comme celles de Ratchet, Sackboy, Rivet ou encore deux autres costumes pour Aloy.

Tout ceci est bien alléchant pour ce Lego Horizon Adventures, qui sera de sortie le 14 novembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Switch.