Pourquoi les VPN font-ils autant parler d’eux en 2019 ?

Depuis cette année, force est de constater que les VPN se démocratisent de plus en plus. Pourtant, ces derniers existent depuis un bon bout de temps, et on se demande de surcroît pourquoi ces fameux VPN font autant parler d’eux en 2019. Justement, les raisons ne sont finalement pas aussi complexes qu’on aurait pu le penser.

Petite piqûre de rappel sur le VPN

Mais avant de répondre à cette question, il est nécessaire de rappeler à quoi sert concrètement un VPN. Disponible dans des versions totalement gratuites voire payantes – et censées être plus efficaces -, les VPN – Virtual Private Network – étaient à l’origine utilisés professionnellement par des entreprises. Cela leur permet notamment d’éviter de se faire pirater et d’y perdre des données importantes.

Aujourd’hui, les VPN, disponibles via différents fournisseurs sont accessibles à la portée de tous. De plus, ceux-ci ne requiert que peu de connaissances en informatique, et vous protègent plus ou moins efficacement des divers hackers. Mais comme le précise le site VPNMag, il existe désormais plus de 300 services VPN gratuits et payants, et ce n’est pas pour rien qu’ils sont si nombreux.

Un VPN pour plus de sécurité, de confidentialité, mais pas que

Du coup, si les VPN sont de plus en plus nombreux, et il y a diverses raisons à cela. Tout d’abord, il faut savoir que le VPN est un gage de sécurité supplémentaire, notamment si vous êtes connecté à un wifi public.

En effet, cela peut être un jeu d’enfant pour les hackers de récupérer vos données sans scrupule si vous êtes connecté à un wifi public que soit dans un TGV comme dans un centre commercial. Du coup si vous avez un VPN, vous serez fatalement mieux protégé contre ces hackers, qui auront beaucoup plus de mal à récupérer votre data comme vos informations personnelles voire mot de passe.

Egalement, ce petit logiciel masque également votre IP, tout en vous donnant la possibilité de changer votre localisation. C’est d’ailleurs pour cette utilisation que les VPN sont si réputés en ce moment. Imaginons que vous voulez regarder du contenu sur Netflix US, un VPN est idéal pour cela.

Si des séries comme The Witcher sont diffusés sur l’ensemble des territoires et en simultanée dans toutes les régions, d’autres séries ne sont disponibles que dans certaines régions. C’est notamment le cas si vous souhaitez par exemple regarder The Mandalorian sur Disney+ qui n’est pas encore arrivé en France.

En somme et vous l’aurez compris, les VPN font parler d’eux de manière significative en 2019 tout simplement par soucis de protection de nos données personnelles. Et en sus, les VPN sont aussi utiles pour notamment y regarder divers contenus non accessibles dans notre pays d’origine en l’occurrence. Si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus sur le sujet et connaître en détail quels services choisir par exemple, vous pouvez toujours retrouver cet avis complet de Express VPN.