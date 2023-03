Pourquoi il vaut mieux opter pour une configuration PC gamer personnalisée

Par souci de temps ou de connaissances, il peut être tentant d’acheter un PC déjà monté et prêt à l’emploi à l’hypermarché du coin, mais l’ordinateur fait sur mesure n’est pas une pratique seulement réservée aux mordus de jeux vidéo. La configuration d’un PC implique de choisir chaque composant pour ensuite les assembler (vous-même ou bien par un professionnel). Si vous êtes un débutant complet en la matière, on vous explique pourquoi opter pour une configuration de ce style et tout en décrivant les différents composants essentiels.

Pourquoi opter pour une configuration PC sur-mesure ?

L’achat d’un ordinateur est désormais quelque chose de très courant car cet outil technologique est devenu indispensable au quotidien que ce soit pour le travail, communiquer avec vos proches ou effectuer des tâches administratives. On oublie pas évidemment que le jeu est une utilisation phare qui concerne tous les âges même si cela va de soi que les besoins ne sont pas les mêmes pour tous. Voici donc quelques raisons qui vous expliquent pourquoi il est préférable d’opter pour une configuration sur-mesure :

: Evidemment, le premier paramètre que l’on prend en compte est le coût. Acheter un PC déjà tout-fait implique souvent de débourser une grosse somme d’un seul coup. Sans s’y connaitre un minimum, on pense souvent que plus cher équivaut à plus performant, mais ce n’est pas souvent le cas. De plus, dans la majorité des cas, il est moins cher de composer son propre PC pièce par pièce plutôt que d’en prendre un déjà monté en magasin par exemple. Un côté éducatif et ludique : Construire son propre PC peut être une expérience éducative et gratifiante en plus de vous donner un meilleur contrôle sur votre machine. Il existe de nombreux tutoriels sur internet qui vous indiquent la marche à suivre d’autant plus que la tâche est de plus en plus facile grâce aux innovations des constructeurs (la gestion des câbles est par exemple bien plus abordable qu’auparavant).

: En optant pour une configuration PC maison, vous pensez du même coup à l’avenir puisque votre machine ne sera pratiquement jamais obsolète. Pas besoin de jeter l’ensemble à la poubelle si jamais il ne fonctionne plus. Non seulement il vous est possible de remplacer la ou les pièces endommagées, mais en plus il vous est possible de mettre à jour les composants de votre PC. Si vous souhaitez plus de puissance de calcul ou tout simplement jouer à des jeux plus gourmands, vous pouvez acheter un nouveau processeur ou une nouvelle carte graphique. En outre, vous pourrez aussi amortir le coût de la nouvelle pièce en revendant l’ancienne sur le marché de l’occasion si celle-ci est toujours en bon état de marche. Répondre à ses besoins : Là encore, nous sommes devant un argument qui est plus ou moins lié au budget. En effet, en déterminant l’utilisation que vous ferez de votre PC, il vous est possible de prendre des composants adaptés à vos besoins. Il est nullement nécessaire d’opter pour la dernière carte graphique en vogue à plus de 1000€ pour naviguer sur internet et faire quelques belottes en ligne par exemple. A contrario, si vous souhaitez seulement jouer à Diablo IV, vous pouvez vous caler sur les configurations nécessaires.

Pourquoi choisir un bon boitier pour votre PC ?

Votre PC a bien sûr besoin d’une base pour accueillir l’ensemble de vos composants. Plus qu’un aspect pratique, le choix d’un boitier pourra également être esthétique. Tout en rejoignant ce que l’on vient de dire au-dessus, voici pourquoi il est important de choisir un bon boitier PC gamer adapté à vos besoins :

: Plutôt que d’avoir une banale boîte noir assez sobre et austère, le PC peut devenir un véritable objet de décoration dans une pièce grâce à la grande offre en matière de personnalisation. Facilité d’installation : Les boîtiers de qualité offrent également des fonctionnalités supplémentaires telles que des panneaux amovibles, des câbles de gestion et des options de montage pour faciliter l’installation des composants du PC.

Il ne faut pas non plus oublier de prendre en compte la taille du boitier car il nécessaire qu’il soit assez grand pour accueillir tous les composants. Il est donc important de prendre en considération le choix du boîtier lors de l’achat ou de la construction d’un PC.