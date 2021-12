Pokémon Unite : Sucreine arrivera le 9 décembre

Pokémon Unite a décidé d’enchaîné avec un autre Pokémon plante de la septième génération puisque c’est Sucreine (Tsareena en anglais) qui suivra Archéduc la semaine prochaine.

Et Keunotor c’est pour quand ?

Sucreine sera un personnage de type Polyvalent, le premier à rejoindre le casting depuis le lancement du jeu. Vu sa bande-annonce de gameplay, elle semble se jouer uniquement au corps à corps et son moveset mettra à profit ses longues jambes. Elle arrivera avec la mise à jour du 9 décembre (peut-être le 10 chez nous avec le décalage horaire) et sa licence sera récupérable gratuitement pendant un certain temps.

Pokémon Unite est disponible sur Nintendo Switch, iOS et Android.