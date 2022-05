PlayStation VR 2 : Une sortie prévue pour le début d’année 2023 ?

Le PlayStation VR 2 devrait être largement mis en avant lors du State of Play de ce jeudi 2 juin, qui va consacrer une partie de sa programmation au prochain casque de Sony. Avant de savoir si cette émission va lever le voile sur une date de sortie pour ce PS VR 2, les bruits de couloir se font de plus en plus nombreux, et l’hypothèse d’une sortie fin 2022 semble être moins crédible de jour en jour.

Une sortie dépendante du line-up ?

Selon certains analystes du marché, le casque de Sony pourrait plutôt sortir durant le début de l’année 2023. C’est du moins ce qu’avance Ming-Chi Kuo (relayé par VGC), analyste chinois travaillant pour TF International Securities, qui affirme que la production de masse du casque devrait démarrer plus tard dans l’année, et que cela indiquerait alors une sortie début 2023, durant le premier trimestre :

« Ma dernière vérification de la chaîne d’approvisionnement suggère que l’assembleur et plusieurs fournisseurs de composants de PS VR 2 commenceront la production de masse avec environ 1,5 million d’unités expédiées dans la seconde partie de 2022. Sony pourrait le lancer au premier trimestre 2023, en fonction du calendrier de développement des titres de jeux PS VR 2. »

On en aura sûrement le cœur net dès cette semaine, mais on voit que tout cela est aussi lié à la capacité de Sony d’assurer un line-up de lancement conséquent, puisque le constructeur a promis une vingtaine de jeux au lancement. Si plusieurs titres venaient à être décalés, il faudra voir si cela impactera aussi la date de sortie du casque. Début de réponse dès ce jeudi, lors du State of Play.