Les présentations et conférences du 20 au 26 juillet

Vu les circonstances actuelles et l’annulation de l’E3, beaucoup d’éditeurs et de développeurs ont décidé de tenter leur chance autrement pour les conférences. On aura donc de nombreux petits événements tout au long de l’été pour annoncer des jeux ou au moins donner des nouvelles de projets déjà connus. Comme il est un peu difficile de s’y retrouver, on a décidé de vous faire un programme hebdomadaire pour ne rien louper.

Bien entendu, comme certaines conférences ne sont pas annoncées une semaine à l’avance, il est possible que de nouveaux événements soient dévoilés ou repoussés après la publication de cet article. C’est pour cela que cette page sera mise à jour si besoin est.

Le planning des conférences du 20 au 26 juillet

Nintendo Direct Mini – Partner Showcase

Principe : En dépit d’un vrai Nintendo Direct, Nintendo consacrera un Nintendo Direct Mini réservé à ses studios partenaires, avec un focus sur des jeux déjà annoncés. N’espérez donc pas d’informations inédites sur un Zelda: Breath of the Wild 2 par exemple, mais cette présentation pourra peut-être donner quelques nouvelles sur Bravely Default 2 ou No More Heroes 3, toujours attendus pour cette année.

En dépit d’un vrai Nintendo Direct, Nintendo consacrera un Nintendo Direct Mini réservé à ses studios partenaires, avec un focus sur des jeux déjà annoncés. N’espérez donc pas d’informations inédites sur un Zelda: Breath of the Wild 2 par exemple, mais cette présentation pourra peut-être donner quelques nouvelles sur Bravely Default 2 ou No More Heroes 3, toujours attendus pour cette année. Jour : Lundi 20 juillet

Lundi 20 juillet Heure française : 16h00

16h00 Durée : Environ 10 minutes

Environ 10 minutes Lien pour visionner l’événement : Chaîne YouTube de Nintendo

Play Anime Live

Principe : Bandai Namco America a décidé de faire une petite présentation du nom de Play Anime Live. Et vu le titre, on suppose qu’il y aura majoritairement des adaptations de mangas comme le Captain Tsubasa qui sort le mois prochain. Vu l’ambiance, il n’est pas impossible d’avoir aussi du Scarlet Nexus voire du Tales of Arise malgré son report. En revanche, n’espérez pas trop voir Elden Ring par exemple.

Bandai Namco America a décidé de faire une petite présentation du nom de Play Anime Live. Et vu le titre, on suppose qu’il y aura majoritairement des adaptations de mangas comme le Captain Tsubasa qui sort le mois prochain. Vu l’ambiance, il n’est pas impossible d’avoir aussi du Scarlet Nexus voire du Tales of Arise malgré son report. En revanche, n’espérez pas trop voir Elden Ring par exemple. Jour : Jeudi 23 juillet

Jeudi 23 juillet Heure française : 01h00

01h00 Durée : ???

??? Lien pour visionner l’événement : Chaîne Twitch de Bandai Namco US

Xbox Games Showcase

Principe : Après un Inside Xbox décevant, Microsoft tiendra un Xbox Games Showcase. Et cette fois-ci, pas question de laisser les éditeurs occuper toute la place, les studios maison auront des choses à montrer. Halo Infinite promet déjà du gameplay de sa campagne. En revanche, pas la peine d’attendre autre chose que du jeu, il n’y aura ni annonce business, ni annonce hardware.

Après un Inside Xbox décevant, Microsoft tiendra un Xbox Games Showcase. Et cette fois-ci, pas question de laisser les éditeurs occuper toute la place, les studios maison auront des choses à montrer. Halo Infinite promet déjà du gameplay de sa campagne. En revanche, pas la peine d’attendre autre chose que du jeu, il n’y aura ni annonce business, ni annonce hardware. Jour : Jeudi 23 juillet

Jeudi 23 juillet Heure française : 18h00

18h00 Durée : Une heure

Une heure Lien pour visionner l’événement : Chaîne Twitch de Xbox

Voilà pour le programme de cette semaine, vous pourrez bien entendu retrouver toutes les news sur le site. Et si vous voulez suivre ces conférences avec nous, n’hésitez pas à consulter le compte Twitter de notre AGTV pour savoir ce qui sera commenté en direct ou non.