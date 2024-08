Indiana Jones et le Cercle Ancien : On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur le jeu action-aventure de MachineGames et Bethesda

Attendu d’ici la fin de l’année sur PC, Xbox Series et le Game Pass, ce jeu d’action et d’aventure solo est chapeauté par MachineGames, le studio suédois derrière les titres Wolfenstein, et Bethesda, la firme américaine à qui l’on doit les séries The Elder Scrolls, Fallout et, plus récemment, Starfield. La production ayant partagé pas mal d’informations à son sujet depuis janvier dernier, nous vous proposons un récapitulatif de tout ce que nous savons dessus dans cet article.

Indy, un mystérieux Cercle Ancien et une horde de nazis

Se déroulant en 1937, entre les événements des films Les Aventuriers de l’Arche perdue et La Dernière Croisade, Indiana Jones et le Cercle Ancien nous invitera à suivre une épopée inédite et originale mettant en scène ce cher Indy. Reprenant pour l’occasion les traits d’un Harrison Ford plus jeune, doublé par Troy Baker dans sa version originale (Joel dans The Last of Us) et, espérons-le, Richard Darbois dans sa version française, celui-ci verra son quotidien de professeur au sein de l’université Marshall être bousculé par un mystérieux vol dont il va être témoin.

En effet, un soir, un étrange individu colossal entre par effraction dans le musée du bâtiment, l’attaque et dérobe un artefact qui n’a a priori aucune valeur spécifique. Curieux de découvrir la vérité qui se cache derrière cet incident, notre héros va renfiler son costume d’aventurier, ce qui le poussera à percer les secrets autour de l’existence de ce fameux Cercle Ancien mentionné dans le nom de la production. Une quête périlleuse qui l’amènera notamment à rencontrer une alliée inédite et un ancien complice en chemin.

Faisant office ici de seconde protagoniste du récit, Gina Lombardi est une journaliste d’investigation qui fera équipe avec l’archéologue tout au long de son périple pour des raisons personnelles inconnues. L’historien Marcus Brody sera également présent pour épauler son fidèle ami et collègue comme il se doit. Quant aux antagonistes, il y aura Emmerich Voss, un sinistre psychologue semblant prendre un malin plaisir à manipuler les gens, et Viktor Gantz, un dangereux colonel nazi.

Un gameplay classique en perspective

Côté gameplay, les développeurs ont confirmé plusieurs choses intéressantes. Fortement axée sur la narration et principalement en vue FPS, la caméra TPS étant réservée aux cinématiques et phases d’escalade, l’expérience de jeu sera relativement classique pour le genre action-aventure. Malgré la présence de niveaux plus ouverts et d’objectifs facultatifs sur notre route, la progression sera assez linéaire et alternera entre séquences d’infiltration, de combats et résolution d’énigmes pendant la partie.

Concernant les deux premières, elles nous inciteront à évaluer correctement la position et les trajets empruntés par des gardes dans une zone précise, nous servir de l’environnement à notre avantage, ou user de nos poings et des armes à notre disposition pour franchir un ou plusieurs obstacles, telles que notre revolver, un marteau, une masse, une pelle, une barre de fer et, surtout, notre fouet. Outil primordial de notre arsenal, il nous sera extrêmement utile pour faire diversion, tomber, attirer, désarmer ou attaquer nos adversaires.

Il nous permettra aussi de passer plus ou moins discrètement au-dessus de certaines patrouilles, d’escalader des murs, d’emprunter des tyroliennes, et même de grimper à bord d’un ballon dirigeable. Autant dire qu’en fonction de la situation dans laquelle nous nous retrouverons, il y aura l’opportunité de le faire claquer de nombreuses fois et pour des raisons très différentes les unes des autres.

Pour ce qui est des puzzles, le studio suédois a indiqué vouloir nous faire réfléchir en les concevant. De plus, il faudra faire attention en explorant les temples puisque des pièges y seront dissimulés. Mais, rassurez-vous, le titre ayant vocation à séduire un large public, ces énigmes ne devraient pas être trop retordes ou frustrantes à comprendre non plus.

Dans le pire des cas, étant donné que Gina nous accompagnera en permanence pendant l’aventure, nous imaginons qu’elle nous guidera vers la solution finale au besoin. Croisons toutefois les doigts pour que cet hypothétique script soit intelligemment pensé, pas trop répétitif et ne se déclenche pas au bout de seulement quelques secondes de réflexion, ce qui viendrait grandement gâcher notre plaisir de jouer.

Un voyage à travers le monde prometteur ?

Pour finir, notez que ce périple dans la peau d’Indiana nous fera voyager à travers divers biomes répartis sur l’ensemble du globe. Nous ignorons combien précisément mais il y aura a minima la cité du Vatican, les pyramides d’Égypte, les massifs enneigés de l’Himalaya, et les temples oubliés de Sukhothaï basés en Asie du Sud-Est. Un programme alléchant qui promet d’être varié, dépaysant et très joli si nous nous fions aux images de la production relayées jusqu’à aujourd’hui.

Mais attention, les équipes de MachineGames et Bethesda n’ayant partagé que des trailers mélangeant cinématiques et morceaux de gameplay, il vaut mieux rester un minimum prudent et éviter de trop se projeter sur ce point jusqu’à la sortie. En revanche, difficile de ne pas être emballé par le travail déjà réalisé en matière d’immersion. Par exemple, la bande-son est entre les mains de Gordy Haab, un nom que vous connaissez sûrement puisqu’il a grandement contribué à la composition des musiques de plusieurs jeux Star Wars, à l’image de Battlefront (2015), Battlefront II (2017), Jedi Fallen Order et Jedi Survivor.

Les développeurs semblent également avoir prévu de nous gratifier d’une bonne dose de fan service tout au long de l’épopée, comme en témoigne la scène du piège de l’énorme sphère rocheuse concluant la bande-annonce diffusée pendant le Xbox Games Showcase de juin dernier. Que demander de plus ?

Quand sortira Indiana Jones et le Cercle Ancien ?

Indiana Jones et le Cercle Ancien sera disponible sur PC, Xbox Series et le Game Pass d’ici la fin de l’année, sans plus de précisions pour le moment. Cependant, le lancement du jeu d’action-aventure se rapprochant à grands pas, nous supposons logiquement qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de le voir refaire surface. Peut-être à la Gamescom qui sera organisée du 21 au 25 août prochain, qui sait ? A suivre.