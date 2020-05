Phil Spencer s’exprime sur la Xbox Series X et l’écart technique entre les générations

Invité exceptionnel de la deuxième édition du podcast Talking Games With Reggie and Harold, Phil Spencer s’est exprimé sur les spécificités de la prochaine génération de console, notamment la Xbox Series X.

Un « gap » difficilement visible

Là où les anciennes générations présentaient un écart technique visible avec les précédentes consoles, comme le passage de la 2D à la 3D ou le passage à la HD, la neuvième génération de console peine à présenter de façon concrète ses améliorations, ces dernières se trouvant, selon Phil Spencer, dans le confort de jeu.

Répondant à une question de Reggie Fils-Aimé concernant certains éléments de la Xbox Series X pouvant nécessiter plus amples clarifications auprès du public, Phil Spencer a évoqué la difficulté d’illustrer le ressenti de jeu sur la dernière née de Microsoft sans être manette en mains : « L’une des choses dont j’ai parlé publiquement… mais c’est difficile à communiquer, c’est ce que l’on ressent lorsque l’on joue à des jeux sur des machines avec des fréquences d’images plus élevées et plus stables. Montrer la fluidité en vidéo est tout simplement impossible. Comment montrez-vous quelque chose qui doit se ressentir ? »

Un ressenti qu’il sera d’autant plus compliqué à présenter aux joueurs étant donné l’annulation des principaux événements vidéoludiques où les joueurs auraient pu tester la console, notamment l’E3. Phil Spencer reste cependant optimiste et espère pouvoir offrir l’opportunité de ressentir manette en main la différence entre la génération de consoles actuelles et la Xbox Series X

Pour rappel, la Xbox Series X possédera une résolution jusqu’à 8K et une fréquence d’image pouvant atteindre les 120fps. Elle sera également capable en théorie de faire tourner les jeux en résolution 4K à une fréquence de 60fps.