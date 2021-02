Persona 5 Strikers nous dévoile son trailer de lancement occidental

Plusieurs mois après son lancement japonais, Persona 5 Strikers débarque en Occident avec en plus de cela une traduction française pour séduire le public francophone, qui a peut-être découvert la série avec Persona 5 Royal. Quelques jours avant sa sortie, le jeu nous présente son trailer de lancement.

Joker est de retour

Dans cette nouvelle aventure, qui fait suite au Persona 5 d’origine, les Voleurs Fantômes vont reprendre du service dans un jeu nettement plus orienté action, mais toujours avec la petite touche unique des Persona. On vous a d’ailleurs déjà livré notre avis sur le titre à travers notre test complet, et tout un tas de guides et astuces arriveront très prochainement pour tout savoir sur cette suite.

Persona 5 Strikers sera disponible le 23 février 2021 sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Les possesseurs de l’édition Digitale Deluxe peuvent déjà jouer au titre.