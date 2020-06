Persona 4 Golden sortirait sur PC cette semaine

Si l’on en croit SteamDB et différentes rumeurs, Persona 4 Golden serait sur le point d’arriver sur PC. Et vu l’annonce d’Atlus pour sa participation au PC Gaming Show ce samedi, cela semble encore plus crédible.

Mise à jour : Bonne et mauvaise nouvelle, la sortie PC de Persona 4 Golden se précise grâce à l’apparition d’une page d’aide sur le site de Denuvo. Et la mauvaise nouvelle est donc que P4G utilisera la technologie Denuvo.

Mise à jour 2 : C’est au tour des différentes icônes de faire leur apparition sur les serveurs de Steam.

Et toujours pas de Persona sur Switch…

Même le toujours très informé (quand il ne trolle pas) Daniel Ahmad confirme la rumeur en ajoutant même que le jeu serait disponible le jour-même de son annonce. Vu qu’Atlus n’a jamais été très PC et que la série est toujours restée une exclusivité PlayStation en dehors de ses spin-off, une petite remise en contexte de Persona 4 Golden peut être utile. Il s’agit du remake Vita de Persona 4 sorti à la base sur PS2.

On y suit les aventures d’un adolescent qui doit abandonner son monde très urbain pour vivre pendant un an dans le petite ville rurale d’Inaba. Mais très vite, il va devoir enquêter sur des phénomènes étranges avec ses nouveaux amis, en plus de mener une vie typique de lycéen. Pour l’ambiance de ce JRPG, il faut s’attendre à du Twin Peaks, une référence assumée par l’équipe.

Le jeu se passe dans le même univers que les épisodes 3 et 5 mais il n’y a aucun lien entre eux en dehors de quelques clins d’œil. Mais si vraiment vous préférez faire l’épisode précédent avant, une partie des rumeurs dit que Persona 3 FES arrivera aussi sur Steam.

Rendez-vous donc samedi à 21h pour suivre le PC Gaming Show et constater si les rumeurs sont vraies. Ou si Atlus a d’autres annonces à faire (car non on n’oublie pas Persona 5 Royal).