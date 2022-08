Accueil » Actualités » Pentiment, le RPG narratif d’Obsidian, arrivera le 15 novembre sur PC, Xbox Series et Xbox One

Annoncé durant le Xbox Game Showcase de juin dernier, Pentiment a intrigué par sa direction artistique entre enluminures et gravures sur bois, mais aussi par le fait qu’Obsidian était à la manette. Estimée à novembre, la sortie du titre est désormais plus précise, puisqu’elle arrivera le 15 novembre, sur PC, Xbox Series et Xbox One.

Une esquisse jouable à la Gamescom

L’aventure d’Andreas Maler, un artiste décidé à résoudre une série de meurtres prenant place au XVIe siècle, dans l’abbaye où il travaille, arrivera donc dans moins de 3 mois.

Mais si par le plus grand des hasards vous passez par la Gamescom, Pentiment se laisse découvrir dans une version jouable, démarrant après le premier meurtre, où vous disposez de quelques minutes pour suivre l’une des trois pistes permettant le début de l’enquête.

Rappelons que Pentiment sera également disponible Day One sur le Xbox Game Pass.