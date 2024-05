L’utilisateur @RibShark a posté sur X un extrait du code de Paper Mario : La Porte Millénaire concernant la résolution du jeu. Il semblerait ainsi que le titre puisse gérer un rendu en 4K, alors que la Switch ne propose qu’un rendu maximum en 1080p. Nous avons longtemps cru que Nintendo sortirait une Switch 4K avant de finalement découvrir la Switch OLED, bien que son dock permette théoriquement une sortie en 4K.

There seems to be code for handling 4K resolutions in the new Paper Mario TTYD remake. No idea if this is normal for Switch games or not but I thought it was interesting. pic.twitter.com/dVYnXsRUUx

— RibShark (@RibShark) May 22, 2024