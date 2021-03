Overwatch s’offre des optimisations sur Xbox Series X|S dont un mode 120 fps

Alors que sa « suite » a profité de la BlizzConline pour se dévoiler un peu plus par l’intermédiaire d’un making-of, Overwatch a déployé hier une nouvelle mise à jour lui permettant de rejoindre la liste des jeux optimisés sur Xbox Series X|S.

Trois modes graphiques au programme

Comme l’indique Blizzard sur son forum officiel, le hero-shooter est désormais jouable dans trois modes graphiques différents sur la console next-gen de Microsoft :

Résolution : 4K / 60 fps sur Series X et 1440p / 60 fps sur Series S

Equilibré : 1440p / 60 fps sur Series X et 1080p / 60 fps sur Series S

Framerate : 1440p / 120 fps sur Series X et 1080p / 120 fps sur Series S

Rappelons que, pour profiter pleinement du mode Framerate, il faut bien évidemment posséder une télévision capable de supporter le 120 Hz ou le Variable Refresh Rate (VRR).

Overwatch est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 (via la rétrocompatibilité), Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.