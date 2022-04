One Piece Odyssey : Bandai Namco dévoile quelques images en plus sur le JRPG

On ne s’attendait pas à ce que One Piece soit à nouveau décliné en JRPG, mais l’année 2022 est décidément pleine de surprises. Bandai Namco a levé le voile sur One Piece Odyssey le mois dernier, et si le titre compte bien sortir dans les prochains mois, on en sait encore peu à son sujet. L’éditeur semble être encore un peu timide, potentiellement pour en dévoiler plus lors du Summer Game Fest, mais il nous donne aujourd’hui accès à une série de screenshots, pas tous inédits, mais qui nous montrent plus en détails quelques ennemis que Luffy et les autres vont croiser.

Une île pleine de dangers

Sur cette nouvelle île nommée Waffled, l’Equipage du Chapeau de Paille croisera la route d’une faune pas comme les autres, avec des animaux difformes comme des scarabées électriques ou bien des gorilles aux bras étranges.

C’est aussi l’occasion de jeter un oeil aux diverses ruines que l’on va traverser dans le jeu, qui comprendront parfois des puzzles à résoudre. Rien de très nouveau ici, puisque la plupart des images étaient déjà visibles dans le premier trailer.

Malheureusement, il faudra se contenter de ce maigre aperçu pour aujourd’hui, en espérant que le titre nous montre bientôt son gameplay (lors des combats) tout en nous indiquant une vraie date de sortie.

One Piece Odyssey est pour le moment prévu pour sortir en 2022 sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series.