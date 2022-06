One Piece Odyssey : Le JRPG sera présent lors du Summer Game Fest

Bonne nouvelle pour les fans de One Piece. Alors que le manga s’apprête à prendre une pause d’un mois dans sa publication, afin qu’Eiichiro Oda puisse se préparer pour la saga finale de son œuvre, le jeu One Piece Odyssey va faire reparler de lui dès demain, à l’occasion de la cérémonie du Summer Game Fest, avec un nouvel aperçu exclusif au programme.

ONE PIECE ODYSSEY is coming Thursday to #SummerGameFest – @onepiece_games

Tuen in to see an exclusive new look at this upcoming JPRG.

Streaming live at 11a PT/2p ET/6p GMT at https://t.co/gO9QVWnsZd pic.twitter.com/cmk3MGPQk4

— Summer Game Fest – Live Tomorrow (@summergamefest) June 7, 2022