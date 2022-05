One Piece Odyssey : Le RPG dévoile les menus de ses combats

Un nouveau jeu One Piece est toujours un petit événement pour les fans, mais un RPG sur la série l’est encore plus. One Piece Odyssey est encore bien mystérieux à l’heure actuelle, puisqu’en dehors d’un trailer et de quelques images, Bandai Namco n’a pas encore beaucoup présenté son jeu. Mais l’éditeur est aujourd’hui prêt à partager un peu plus d’informations sur le système de combat, avec quelques screenshots qui nous montrent les menus.

Un aperçu du système de combat

Le site officiel de One Piece Odyssey a été mis à jour avec de nouvelles images, qui s’attardent surtout sur l’exploration et les combats.

Pour le premier aspect, on peut voir que les membres de l’équipage vont devoir utiliser leurs capacités pour progresser à travers les décors, que ce soit en découpant des portes avec Zoro, en créant des ponts avec Franky, en se propulsant avec Luffy ou en s’engouffrant dans de petits passages avec Chopper.

Pour les combats, on découvre le menu de ces derniers, qui auront droit à un système de tour par tour. Tout est en japonais alors forcément, difficile d’y comprendre quelque chose, mais on remarquera un système de pierre-papier-ciseau, « à la Fire Emblem », qui semble déterminer les faiblesses et les résistances de chaque membre du groupe.

One Piece Odyssey est pour le moment prévu pour sortir en 2022 sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series. On imagine que le jeu fera à nouveau parler de lui lors du Summer Game Fest.