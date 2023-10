On a joué à Dragon’s Dogma 2 : Un RPG en monde ouvert prometteur ? Avis vidéo

Officialisé l’année passée, Dragon’s Dogma 2 est un RPG qui fait suite à l’épisode sorti il y a une décennie. Sans révolutionner son pitch initial, il compte étendre son univers et bonifier les mécaniques de l’époque. On y retrouve le système de pions et le monde ouvert particulièrement plaisant à parcourir. Et nos premières impressions après y avoir joué sont très bonnes, comme on vous l’explique dans notre vidéo. Par contre, il va falloir être patient : Dragon’s Dogma 2 est prévu pour 2024 mais sans aucune date de sortie. Il arrivera sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

