Oddworld: Munch’s Oddysee arrive sur Switch le 14 mai

Après la sortie de Oddworld: Stranger’s Wrath HD plus tôt dans l’année, c’est au tour d’un autre opus de débarquer sur Switch : Oddworld: Munch’s Oddysee. Toujours en partenariat entre Oddworld Inhabitants et Microids, ce portage se présente avec quelques visuels, une bande-annonce et dévoile sa date de sortie.

Ce sera donc le 14 mai 2020 que le soft fera son entrée sur Switch via l’eShop. Bonne nouvelle, une édition physique suivra mais n’arrivera que plus tard dans l’année. Rappelons que Oddworld: Munch’s Oddysee est sorti pour la première fois sur Xbox fin 2001, avant d’arriver sur Steam, PlayStation 3, PlayStation Vita et mobiles, entre les années 2010 et 2015.

Il s’agit ici du troisième épisode de la franchise où l’on y suit notre cher Abe accompagné de Munch dans un jeu d’aventure aux composantes plateformes. Plutôt bien accueilli à l’époque, ce sera l’occasion de faire ou refaire l’histoire sur la console hybride de Nintendo.