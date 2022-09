Octopath Traveler II : 20 minutes de gameplay à découvrir pour cette suite

Square Enix a profité du Tokyo Game Show afin de mettre en plus en avant certains des titres de son catalogue, avec des panels dédiés qui nous ont permis de voir un peu plus de gameplay pour chaque jeu. C’est notamment le cas pour Octopath Traveler II, révélé la semaine dernière via un Nintendo Direct, mais qui n’a montré qu’une courte séquence avec un premier trailer. On en découvre aujourd’hui bien plus avec près de 20 minutes de gameplay en vidéo.

Du gameplay à foison

L’éditeur japonais a consacré un panel entier à la présentation de Octopath Traveler II, et ce sur plus de 45 minutes. L’occasion d’en apprendre bien plus sur le jeu, mais surtout de le voir en mouvement. Vous pouvez vous rendre à la 26ème minute de cette vidéo (malheureusement uniquement traduite en anglais) pour voir le jeu en action, et ce sur une vingtaine de minutes.

On peut ici voir pas mal de décors différents afin d’admirer la patte 2D-HD qui fait toujours son petit effet, que ce soit lors d’une promenade en ville ou lors d’un combat acharné.

Octopath Traveler II sortira le 24 février 2023, sur PC via Steam, Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5. Les précommandes autour du jeu sont déjà ouvertes.