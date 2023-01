Accueil » Actualités » NVIDIA annonce la RTX 4070 Ti et une compatibilité GeForce NOW pour la 4080

Le CES 2023 a officiellement commencé et il est l’heure pour les gros constructeurs de présenter leurs nouveautés en matière de hardware. Des annonces qui pourront intéresser particulièrement les joueurs PC. Aujourd’hui, c’est NVIDIA qui ouvre le bal avec plusieurs choses dont une nouvelle carte graphique de la série 40.

La série 40 de NVIDIA se diversifie

NVIDIA a annoncé plusieurs nouveautés pour les GPU de la série 40. Tout d’abord, avec de nouveaux ordinateurs portables qui seront équipés de ces cartes graphiques (RTX 4080, 4070, 4060 et 4050) et bénéficieront donc de la technologie Ada Lovelace. Bien évidemment les différents constructeurs comme Acer ou Alienware ne manqueront pas de mettre cette caractéristique en avant. NVIDIA promet que ces cartes seront trois fois plus économes en énergie par rapport à la génération précédente. Bien entendu, en plus de l’architecture Ada, les machines pourront bénéficier du NVIDIA DLSS 3 et des technologies Max-Q de cinquième génération. En matière de prix, il faudra toutefois s’attendre à des prix de départ tournant aux alentours des 1000€.

L’annonce qui intéressera sans doute les futurs acquéreurs de cartes graphiques pour leur PC fixe, c’est le GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Annoncé à un prix de 899€ chez nous, il est censé être trois fois plus rapide qu’une RTX 3090 Ti tout en consommant deux fois moins. Idéal pour profiter confortablement des derniers AAA du moment en 1080p et 1440p. Le DLSS 3 st bien entendu de la partie ici aussi. Elle sera disponible le 5 janvier prochain et la marque précise qu’il n’existe pas de version « Founders Edition ».

Compatibilité GeForce NOW et de nouveaux jeux sur la liste pour le DLSS 3 et le DLSS 2

En plus de ceux déjà annoncés lors du lancement des GPU en octobre, de nouveaux jeux supportant le DLSS 3 ont été annoncé lors de cette conférence. La marque en a d’ailleurs profité pour dévoiler des nouvelles images de gameplay sur de nombreux jeux attendus. Voici donc la liste des jeux compatibles avec le DLSS 3 :

Marvel’s Midnight Sun (mise à jour DLLS 3 disponible en janvier)

The Day Before (plus tard dans l’année avec le raytracing)

Throne and Liberty (lancement du jeu avec DLSS 3)

Witchfire (disponible au lancement)

Atomic Heart (disponible le 21 février prochain)

Warhaven (bientôt)

Dakar Desert Rally (mise à jour DLLS 3 disponible en janvier)

The Cycle: Frontier (mise à jour DLLS 3 disponible en janvier)

Conqueror’s Blade (mise à jour DLLS 3 disponible en janvier)

Tower of Fantasy (mise à jour DLLS 3 disponible en avril)

ILL Space (lancement de l’early acess plus tard dans l’année avec le raytracing et le DLSS 3)

De nouveaux jeux compatibles avec le DLSS 2 ont également été annoncés :

Dead Space Remake

Judgment

Lost Judgment

Pour rappel il s’agit d’une technologie boostant les performances en jeu grâce à l’IA. NVIDIA fait également savoir que vous pourront bientôt profiter de ces performances apportées par la série via le cloud gaming avec GeForce NOW avec une latence du clic au pixel inférieure à 40 millisecondes. Cela vous permet donc de profiter des gros jeux avec le DLSS 3 et le Raytracing sur n’importe quel appareil grâce à une bonne connexion internet. L’abonnement GeForce Now Ultimate est disponible à 19.99€ par mois ou 99.99€ pour six mois. Le déploiement est attendu pour la fin de ce mois de janvier.