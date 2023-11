La nouvelle PS5 est décortiquée pièce par pièce dans une vidéo complète

Celle que l’on nomme plus communément « PS5 Slim » (même si ce n’est pas son appellation officielle) sortira dans le courant de la semaine aux États-Unis et au Japon, tandis que la France et l’Europe restent dans l’incertitude la plus totale concernant ce nouveau modèle. Ce qui ne nous empêche pas de voir à quoi cette nouvelle PS5 va ressembler, notamment via la chaîne du YouTubeur Dave2D, qui a pu mettre les mains sur la machine, ou plutôt dans la machine.