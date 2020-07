Un nouvel extrait de gameplay pour Sable avec une sortie prévue pour 2021

La première partie du Xbox Games Showcase a permis de voir quelques extraits de gameplay pour plusieurs titres et c’est dans ce cadre que Sable, le titre développé par Shedworks, a fait partie du lot en diffusant lui aussi un très court trailer de gameplay.

Pas grand chose, mais il faudra se contenter de ça

Au vu du titre de la vidéo, un coup d’œil sur Sable, il ne fallait pas s’attendre à une très longue séquence vidéo commentée. Pour rappel, dans ce jeu on suivra Sable pendant son rite de passage. Ce voyage l’amènera à explorer un monde ouvert où elle traversera des étendues désertiques à moto, escaladera des montagnes et rencontrera d’autres nomades sur la route.

Il faudra cependant se montrer patient puisque le jeu ne sortira pas avant 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X, à l’inverse du jeu Star Renegades, lui aussi édité par Raw Fury et qui a récemment annoncé sa sortie prochaine le 8 septembre sur PC.