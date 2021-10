Un nouveau jeu Ghostbusters serait en développement chez IllFonic (Predator: Hunting Grounds)

Il faut croire que IllFonic est un studio en vogue pour adapter des licences cultes du cinéma en jeu vidéo, et ce même après l’échec (du moins dans sa réception critique) de Predator: Hunting Grounds. Alors que le studio est au travail sur Arcadegeddon, un titre en accès anticipé, il se pourrait qu’il soit aussi derrière une nouvelle adaptation de la licence Ghostbusters.

Une exclusivité consoles Sony à prévoir ?

Illfonic is working on a Ghostbusters video game says co-founder Raphael Saadiq 🔥👻 Could be PlayStation exclusive since Sony owns the IP. #PS5 https://t.co/lUmCw2eaSk pic.twitter.com/0fZN2ZNJ2r — Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) October 2, 2021

C’est ce que déclare l’un des co-fondateurs du studio, Raphael Saadiq (oui, le chanteur et musicien), qui a déclaré lors du podcast Questlove Supreme que le studio travaillait sur la licence. Alors qu’il était invité surtout pour son activité en tant qu’artiste, il a révélé au détour d’une question sur le studio que IllFonic serait sur un jeu Ghostbusters, sans plus de précisions.

Une déclaration étonnante qui a certainement été lâchée un peu trop tôt. Rien de très étonnant là dedans étant donné les précédents projets du studio, qui a aussi accouché de Friday the 13th: The Game, qui a donc fait ses armes sur des adaptations du genre (avec succès ou non), et qui sait comment mettre en place un gameplay asymétrique en coop et versus, ce qui marcherait forcément bien avec une telle licence.

Etant donné que la licence de films appartient à Sony, on peut alors penser que comme Predator: Hunting Grounds, ce titre serait exclusif aux plateformes PlayStation, mais rien n’est confirmé pour le moment. On attendra donc sagement d’avoir des informations plus concrètes, données cette fois-ci dans un cadre plus officiel (un State of Play ?).