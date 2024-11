Nintendo indique que son film The Legend of Zelda sortira avant… 2030

Au moins, on parle de la même décennie

C’est dans son dernier rapport financier que Nintendo a laissé sous-entendre une telle chose. Dans un graphique illustrant les projets d’adaptations déjà annoncés chez le constructeur, avec un Super Mario Bros planifié pour une sortie en 2026, on peut lire que le film The Legend of Zelda est accolé à la date « 202X » ce qui veut donc dire qu’il sortira entre 2026 et 2029 au plus tard. On vous l’accorde, ce n’est plus une fourchette mais un râteau à ce stade.

Il y a cependant des raisons de penser que 2026 et 2027 restent des années de sortie probables, ne serait-ce que parce que le film a déjà trouvé son réalisateur en la personne de Wes Ball (derrière les films Le Labyrinthe ou La Planète des singes : Le Nouveau Royaume). Encore faut-il qu’il trouve le temps de se pencher sur le sujet. Des films dérivés de jeux vidéo ayant trouvé un réalisateur mais tombant dans les limbes, ce n’est pas quelque chose de rare, et Uncharted peut le prouver.