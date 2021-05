Ni No Kuni II arrivera sur Switch le 17 septembre

Les rumeurs étaient vraies, Ni No Kuni II: L’Avènement d’un nouveau Royaume arrivera bien sur Switch et ce le 17 septembre, soit plus de trois ans après sa sortie sur PlayStation 4 et PC. Pour rappel, il s’agit d’une série de JRPG née de la collaboration entre Level-5 et Ghibli (même si cette suite n’est plus officiellement un produit Ghibli malgré la présence de Joe Hisaishi à la composition et Yoshiyuki Momose au charadesign).

Un bon JRPG de plus pour la Switch

Il faut dire que si le premier épisode était sorti sur la console hybride de Nintendo, le fait qu’il soit qualifié de portage et non de remaster comme la version PS4 avait de quoi nous rendre pessimiste sur la possibilité de voir arriver la suite sur Switch. On est quand même curieux de voir tourner cette Prince’s Edition de Ni No Kuni II pour voir ce que donne le framerate et la baisse de qualité graphique probablement inévitables.

La version Switch contiendra le jeu de base mais aussi les DLC Aventure Pack (gratuit à sa sortie), Le Dédale du Roi Fantôme et La Légende de l’Almanach du Magicien. Ainsi qu’une série d’équipements et de consommables pour vous faciliter le début d’aventure si vous le souhaitez. Aucun ajout ou changement ne semble être à signaler pour l’instant.

Ni No Kuni II: L’Avènement d’un nouveau Royaume est disponible sur PlayStation 4 et PC, ainsi que sur Switch donc à partir du 17 septembre.