Après vous avoir présenté une figurine de Ellie de la licence The Last of Us il y a quelques jours, c’est cette fois la licence Pokémon qui est à l’honneur. 5 nouvelles figurines Funko POP Pokémon viennent tout juste d’être dévoilées lors de la New York Toy Fair 2020.

Dont un Pikachu vénère !

La New York Toy Fair est la foire internationale du jouet où toutes les nouveautés sont présentées aux professionnels. Se tenant à New York à partir d’aujourd’hui jusqu’au 25 février, Funko Pop a révélé 5 nouvelles figurines Pokémon totalement adorables !

Partagé au grand public sur Twitter, 4 figurines seront au format dit classique, à l’effigie de : Caninos, Ossatueur, Rattata et Pikachu. Cette dernière est plutôt originale puisqu’il s’agit d’un Pikachu, en mode plutôt énervé ! Une 5ème figurine a également été dévoilée à l’effigie de Mewtwo, mais cette fois au format XL. Elle mesurera quant à elle pas moins de 25cm.

Aucune date de sortie n’a pour l’instant été évoquée, mais l’on espère que nos amis de chez Derive Figurine seront sur les starting-blocks pour nous les proposer !