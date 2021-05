Netflix va donner des nouvelles de la saison 2 de The Witcher et de la série Cuphead à partir du 7 juin

Alors que l’on a les yeux rivés sur l’E3 2021 et sur le Summer Game Fest, Netflix va aussi profiter du début du mois de juin pour reparler de ses futures productions. Et si cela nous intéresse, c’est avant tout car le programme nous annonce la présence de la deuxième saison de The Witcher ainsi que celle de la série Cuphead.

Netflix fait son E3

Mark your calendars for #GeekedWeek! From June 7th to 11th, @NetflixGeeked will be LIVE with big news, exciting first looks, and more from the shows and films you love. pic.twitter.com/OX6udT7t13 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 24, 2021

Du 7 au 11 juin, la Geeked Week de Netflix nous donnera de nombreuses informations sur les séries à venir de la plateforme, à commencer par la saison 2 de The Witcher. Le show est récemment entré en post-production, ce qui laisse l’espoir de voir apparaitre un teaser durant l’événement, ou du moins quelques images en plus.

On remarque que le programme met aussi en avant The Cuphead Show, la série qui avait été annoncée il y a quelques années maintenant. On espère là aussi voir quelques images, et peut-être des précisions sur sa sortie. Le programme fait aussi mention de Resident Evil, qui doit indiquer la présence de la série Infinite Darkness, qui sortira le mois d’après. On imagine que pour la série en live action, qui mettra en avant les filles Wesker, il faudra probablement attendre encore un peu.

Enfin, hors adaptation de jeux vidéo, nul doute que le fait que la série Cowboy Bebop soit mentionnée ici fera lever quelques sourcils, et que beaucoup ont hâte/peur de voir un premier aperçu du show.