Resident Evil: Infinite Darkness arrivera le 8 juillet sur Netflix

Resident Evil Village n’a pas suffit à combler votre appétit pour la série Resident Evil ? Pas de problème, Capcom et Netflix vous ont entendu et vous réservent la diffusion de Resident Evil: Infinite Darkness pour le début de l’été, avec une date de sortie un peu plus précise à se mettre sous la dent.

Un été sous le signe de l’horreur

Une nouvelle bande-annonce de la série a été diffusée aujourd’hui, avec la version française en prime. L’occasion de découvrir les différents personnages qui seront mis en avant, mais aussi d’apprendre la date de sortie de cette nouvelle série. Cette aventure inédite en compagnie de Léon et Claire débutera visiblement le 8 juillet sur Netflix, et ce partout dans le monde.

De quoi nous permettre de patienter sagement jusqu’à la sortie de Resident Evil Re:Verse, lui aussi prévu pour cet été, ainsi que le film/reboot, qui arrivera dans les cinémas à la fin de l’année.