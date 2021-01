L’application Netflix va prochainement fermer ses portes sur 3DS et Wii U

Sortie il y a maintenant 10 ans, la 3DS tire peu à peu sa révérence, en témoigne l’arrêt de production de la console il y a quelques mois. Forcément, les services en ligne de cette dernière ferment peu à peu leurs serveurs, comme c’est le cas de Netflix, qui ne sera bientôt plus disponible sur la console portable de Nintendo, mais aussi sur Wii U.

Netflix sur Switch, c’est pour quand ?

Nintendo a en effet confirmé que Netflix n’était désormais plus téléchargeable pour les nouveaux utilisateurs de ces consoles, mais que ceux qui possédaient déjà l’application pourront la conserver jusqu’au mois de juin, le 30 juin 2021 plus exactement, et la télécharger à nouveau si nécessaire entre temps.

On comprend logiquement cette décision, étant donné que l’on imagine que très peu d’utilisateurs visionnent Netflix sur 3DS ainsi que sur Wii U. En attendant, toujours pas d’application Netflix en vue du côté de la Switch, ce qui est plus regrettable.