Le NetEase Connect 2022, la conférence annuelle de NetEase Games, sera diffusé le 20 mai à 19h30

Véritable poids lourd de l’industrie vidéoludique depuis plusieurs années, le géant chinois NetEase Games a surtout fait parler de lui ces derniers mois pour avoir accueilli dans ses rangs Toshihiro Nagoshi, le créateur de la série Yakuza, et être au cœur des rumeurs de rachat visant Quantic Dream. Mais aujourd’hui, si l’entreprise basée à Hangzhou se retrouve sur le devant de la scène, c’est à l’occasion de l’organisation imminente de son NetEase Connect 2022, sa conférence annuelle, le vendredi 20 mai à 19h30 heure française.

Behold. #NetEaseConnect 2022, the annual global product launch event, is going live NEXT FRIDAY, May 20th at 10:30 PST/ 13:30 EDT. 🥳

Prepare to tune in and get first-hand exclusive news about your favorite #NetEaseGames. Guess what games you will see this year? 💭 pic.twitter.com/9uJ4XI44n9

— NetEase Games_EN (@NetEaseGames_EN) May 11, 2022