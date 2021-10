The Lord of the Rings : Rise to War

The Lord of the Rings : Rise to War est un jeu mobile orienté stratégie, qui se déroule dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Il s'agit d'un wargame qui se déroule durant le Troisième Âge de cet univers, avec plusieurs personnages connus qui sont présents, comme Aragorn ou Elrond. Il est alors demandé de gérer des défenses pour faire face aux armées adverses, et il est possible de combattre aussi bien dans le camp des héros que dans celui de Sauron. Le but est alors d'étendre le territoire de notre camp.