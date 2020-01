Souvenez-vous. Récemment, nous vous parlions d’un monument vidéoludique, le studio Rare. Mais, le 6 décembre dernier, c’est une autre légende qui est (re)sortie aux éditions Pix’n Love : L’Histoire de Mario. En effet, le livre de William Audureau a retrouvé sa place dans les ventes de l’éditeur, du moins le premier volume paru le 27 octobre 2011. Oui, ça fait un moment déjà que ce bouquin est sorti !

Comme de nombreux ouvrages de nos jours, une réédition était donc nécessaire afin que les plus jeunes et moins chanceux de l’époque puissent s’y intéresser et découvrir une pièce maîtresse de l’histoire du jeu vidéo. Après tout, qui de mieux placé que la mascotte de Nintendo pour représenter l’évolution et les ambitions d’un milieu aussi important que celui du jeu vidéo ?

Bien entendu, un livre de cette trempe n’est pas non plus à mettre dans toutes les mains. Lorsque nous parlons plus haut de « plus jeunes », nous parlons de ceux d’il y a neuf ans. Car les plus jeunes d’aujourd’hui ne seront pas forcément les mieux placés pour déguster ce fabuleux bouquin. En effet, le livre a beau regorger de moult anecdotes, ce dernier n’en reste pas moins parsemés de textes plus scientifiques, avec une démarche de documentation et de citation proche de ce à quoi nous habitue l’université.

Néanmoins, cela ne va pas nous empêche de voir si ce livre a « bien vieilli », et si cette réédition vaut a sa place sur les étagères de littérature vidéoludique pseudo-scientifique. Et ce dernier terme n’est pas à prendre mal, c’est juste que l’on ne peut pas comparer la démarche ni l’intention derrière celle-ci à des ouvrages comme La Préhistoire du Jeu Vidéo, qui est bien plus scientifique que le présent livre. Bref, il a fait quoi dans sa vie ce fameux Mario ?

Un livre avant les premiers pas

Via ce livre, William cherche à nous exposer la création et l’évolution d’un personnage emblématique du jeu vidéo, mais aussi son influence dans l’univers vidéoludique que nous connaissons. Et, quoi de mieux pour commencer à parler de la place d’un personnage aussi important que de parler du contexte de son apparition ? Le contexte de ses créateurs, de l’entreprise qui l’a lancé sur le marché ?

Car, en effet, Mario n’est pas le point central de ce début d’ouvrage. L’auteur se concentre donc plutôt sur le contexte de sa création, l’environnement dans lequel évoluaient l’entreprise et les créateurs du plombier. Et, ce n’est qu’à la moitié de son écrit que le journaliste revient l’icône mondiale qu’est Mario, en parlant de ses premières apparitions dans divers softs et sa rivalité naissante avec d’autres figures emblématiques de l’époque, dont le mastodonte Donkey Kong.

Bien entendu, l’auteur ne sort pas l’ensemble des informations de son chapeau. Non, il préfère recouper pléthores de sources variées en argumentant sur ces dernières ou en proposant ses propres hypothèses, toujours soutenues par une explicitation de qualité. Dès lors, l’ensemble de son travail est de grande qualité, très précis et couvre l’ensemble de ce que le lecteur peut attendre du livre (pour un premier volume, évidemment).

En outre, William n’oublie pas non plus de passer en revue le succès de cette égérie nippone qui a aidé Nintendo a s’imposer un peu plus sur le marché. Mais, comme pour le reste, l’auteur ne laisse pas de côté le contre-coup du succès : l’envie d’en offrir toujours plus, jusqu’à écœurer totalement les consommateurs. Ainsi, ce sont les autres mediums qui sont aussi passés au crible, comme le cinéma par exemple.

Une licence qui perdure !

Mais, en plus d’informations bien trouvées, bien travaillées et bien exposées de par une écriture précise et unique, William Audureau nous propose un livre magnifiquement structuré. Chaque chapitre aborde une thématique différente, dans une chronologie sensiblement différente. Le livre et l’aura qui s’en dégage s’adapte aussi à merveille au contexte et à l’époque traités au fil des pages. C’est là qu’on comprend que l’auteur maîtrise le sujet et n’a aucun mal à nous faire état de ses recherches.

Et c’est sans compter sur une certaine analyse du marché des années 80. Le livre retrace la perception du public, leur comportement face à l’arrivée de nouveaux produits vidéoludique ou de diverses formes. Pour cela, le lecteur a droit à moult descriptions et autres anecdotes traitant du personne créé par Shigeru Miyamoto, mais aussi sur Nintendo. Par ailleurs, le tout ne manque pas d’évoquer un peu de nostalgie chez les joueurs de l’époque !

Mais, au-delà de s’intéresser au créateur du personnage et à l’entreprise qui l’a porté, William s’intéresse également aux développeurs, ces hommes et femmes de l’ombre qui ont travaillé d’arrache-pied afin de proposer un premier opus suffisamment convaincant pour justifier des suites et susciter un engouement parmi les joueurs, ainsi qu’à ceux qui ont travaillé sur les opus suivants. Ainsi, le lecteur est plus apte à comprendre pourquoi un personnage lambda tel que Mario a pu s’imposer comme mascotte de l’une des plus grosses, si pas la plus grosse, entreprises du jeu vidéo.

Enfin, l’ouvrage nous propose aussi une légère analyse, au travers des diverses anecdotes déjà citées, des influences « externes » qui ont agi sur les différentes équipes. Ce genre de détails peuvent sembler purement anecdotiques, mais ils révèlent l’intention que l’auteur porte à la licence, tout en montrant son envie de fournir une copie la plus complète possible.

Faut-il craquer pour l’Histoire de Mario ?

Comme souvent, il est difficile de dire si un ouvrage mérite votre lecture ou non. Après tout, il y en a pour toutes les bibliothèques. Mais, pour les fans de Mario, Nintendo, ou même de l’histoire du jeu vidéo, cet ouvrage représente une belle source d’informations. Grâce à un travail de recherche bien réalisé, l’auteur nous dépeint la création, le succès et l’indigestion du personnage au travers des années.

Sa plume ajoute également un brun de qualité à ce bouquin, puisque tout est précis, bien écrit et expliqué, voire même argumenté quand il le faut. Son traitement trans-media de l’univers du plombier est tout aussi qualitatif et permet une vision d’ensemble du contexte de la création et du succès du plombier. Si vous possédiez déjà l’ouvrage d’origine, cette nouvelle édition ne présente, cependant, qu’un intérêt limité puisque le contenu n’a pas changé. En effet, Mario n’a pas changé le bagage historique qu’il porte avec lui entre-temps !

Dès lors, nous pouvons conclure en soulignant le fait que ce livre estampillé Pix’n Love est de grande qualité. Véritable puits de savoir vidéoludique, l’Histoire de Mario est à mettre entre les mains des fans du personnage, de son univers ou même de l’entreprise nippone qui a su s’imposer comme pierre angulaire du jeu vidéo. Bref, un très bon ouvrage sur un emblème de notre passion !