La marque Nacon revient aujourd’hui avec une nouvelle Manette Pro Compact destinée aux consoles Xbox et au PC. Nous avions pourtant été agréablement surpris à la sortie de la Nacon Revolution Unlimited qui offrait une alternative qualitative sur PS4. En est-il de même ici avec celle-ci ? Pas vraiment. Elle existe en deux coloris : blanc et noir. Nous avons eu en main la première.

Packaging et Design

Nous disposons ici d’un emballage standard mais assez efficace avec une structure en carton, des trous pour éviter les chocs, et un emballage en plastique qui couvre le tout. Un compartiment sur le dessus est entièrement dédié à son long câble de 3 mètres. Sans oublier la notice qui va bien.

Concernant le design, elle ne fera sans doute pas l’unanimité avec sa petite taille qui ne conviendra pas forcément à des mains d’adulte. Dans une grande majorité des cas, il faudra donc, soit aimer les petites manettes, soit avoir un enfant qui pourra potentiellement avoir une bonne prise en main.

Toutefois, lorsque l’on envisage l’acquisition d’une manette comme celle-ci destinée notamment aux consoles Xbox (mais aussi PC), c’est pour avoir un rendu différent du constructeur de base. Même si l’on garde les sticks asymétriques (un point particulièrement apprécié pour la Revolution Unlimited), la manette prend une forme plus large et moins bombée que la manette Xbox classique. Tout dépendra des préférences mais il est clairement assez difficile de faire mieux que la manette Xbox Series X.

Prise en main

Comme on le disait, la manette est un poil chétive, mais elle est en plus assez légère avec un poids de 200g environ. Précisons que le modèle ne propose que du filaire, et même si le câble très long ne posera aucune difficulté pour ce qui est de la distance, les amateurs du sans-fil seront déçus. Cela permet au moins de garder un temps de réponse assez propre et des performances honorables que ce soit sur Genshin Impact, Hadès ou encore Metro Exodus par exemple.

Au niveau de la texture, on note un léger grip à l’arrière donnant une sensation assez étrange même si après plusieurs heures d’utilisation le verdict est plutôt positif à ce niveau-là. On regrettera simplement la partie supérieure et quelques finitions qui ne donnent pas un aspect aussi léché que la manette Xbox classique. D’autant que le prix affiché est 49,90€, soit une vingtaine d’euros de moins que cette dernière.

C’est d’ailleurs le principal reproche que l’on peut lui faire au bout du compte car Nacon se démarque assez bien sur de nombreux points. L’emplacement des touches par exemple avec une disposition « Playstation » des boutons « options » et « share ». Les touches X, Y, A, et B sont aussi plus resserrées et plus rigides. Le touché est assez agréable mais malheureusement le bruit constant de celles-ci ne plaira pas forcément à vos voisins proches.

Les gâchettes offrent également de bonnes sensations malgré une surface supérieure en plastique noir qui fait un peu « bas de gamme » comparé au reste. La croix directionnelle s’en sort bien même si on ne la conseillera pas forcément aux acharnés des jeux de baston à cause d’une trop grande rigidité et d’un manque de précision pour des quarts de cercle par exemple. Les sticks restent assez classiques si l’on compare à une manette Xbox si ce n’est la surface qui change.

Un logiciel efficace

Grâce à une application dédiée sur le Windows Store, vous pouvez paramétrer facilement votre manette et notamment la mettre à jour. Le tout est assez ergonomique pour une utilisation assez simple à la portée de n’importe qui. On apprécie cette intention d’aller jusqu’au bout en proposant une manette très grand public. Ceux qui aiment bidouiller de A à Z ne se retrouveront pas ici, mais les autres pourront profiter de choix clairs dans la personnalisation de leur style de jeu.

Il est donc possible de remapper toutes les touches, de changer le calibrage des courbes pour les sticks en optant pour des paramètres prédéfinis selon le type de jeu (FPS, jeu de combat, infiltration…), sans oublier les zones mortes. En outre vous pouvez avoir jusqu’à deux profils d’enregistrés sur la manette. Il suffit de switcher le commutateur de profils à l’arrière de celle-ci. Une touche bienvenue qui évite de revenir à chaque fois sur le logiciel. Enfin, aucun problème également pour ce qui est du son grâce à une licence Dolby Atmos intégrée qui offre un rendu plus que satisfaisant.