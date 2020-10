Morkredd, un puzzle game coopératif annoncé sur PC et consoles Xbox

Si vous aimez vous creusez les méninges et encore mieux, le faire avec un autre joueur, peut-être que la récente annonce de Morkredd pourrait vous intéresser. Chapeauté par Hyper Games au développement et édité par Aspyr Media, il s’agit d’un puzzle game coopératif qui déboulera sur consoles Xbox et PC.

Rejoignez l’obscurité

Dans sa présentation, le studio explique que Morkredd est un mot norvégien qui représente la peur du noir. La thématique principale est donc cette crainte de l’obscurité où il faudra utiliser la lumière et l’ombre pour résoudre des énigmes dans un monde inspiré des longs hivers et de la culture nordique.

Le titre est jouable en solo mais puisera sa force dans sa composante coopérative, idéal pour jouer à deux dans le canapé. Les développeurs n’hésitent pas à mettre en avant le fait que le gameplay est davantage pensé pour des sessions en duo, où dans le cas contraire, le joueur seul devra contrôler les deux personnages simultanément.

La sortie de Morkredd est fixée à décembre 2020 et sera disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X | S. Il rejoint donc le line-up de fin d’année des nouvelles consoles de Microsoft.