Morkredd s’offre une sortie surprise sur PC et Xbox

Annoncé en octobre dernier, Morkredd nous fait la bonne surprise d’être déjà disponible. Sans crier garde, il fait donc une apparition sur PC, Xbox One et Xbox Series X | S. Autre bonne nouvelle, il intègre le Xbox Game Pass et vous pouvez donc le découvrir dès maintenant.

Un puzzle game coopératif

Morkredd est listé au prix de 19.99€ et il est possible de le prendre sur Steam, le Microsoft Store ou en le téléchargeant si vous êtes abonnés Game Pass. Un DLC, listé à 3.99€ et appelé « Ode », fait aussi son apparition, avec quelques défis supplémentaires et des options de personnalisation pour l’Orbe. L’Orbe, c’est cet élément de gameplay qui est au centre de votre aventure. Vous allez devoir la protéger à travers différents niveaux où seront réparties plus de 60 énigmes.

A noter que Morkredd est un jeu coopératif qui met surtout en avant le jeu à deux joueurs, dans un même canapé. Le studio le conseille donc aux personnes qui peuvent en profiter dans cette configuration, bien qu’il est tout à fait possible de jouer et de faire toute l’aventure en solo.