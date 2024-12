Monster Hunter Wilds fait le point sur ses performances sur PS5 et Xbox Series, le retour de la bêta n’est pas à exclure

Un jeu fluide sur toutes les plateformes ?

Dans une longue vidéo qui ne s’adresse qu’à la communauté la plus fervente, avide de détails, les performances visées par le jeu ont été détaillées. On peut ainsi y voir que les 60 images par secondes seront bien disponibles sur consoles via le mode Performances, à condition de vouloir jouer en 1080p. Voici le détail des performances de Monster Hunter Wilds, du moins celles visées par Capcom aujourd’hui :

PS5 : Fidélité : 1728p / 30 fps Performances : 1080p / 60 fps

: Xbox Series X : Fidélité : 1728p / 30 fps Performances : 1080p / 60 fps

: Xbox Series S : 1080p / 30 fps

On notera que le jeu aura bien droit à un patch PS5 Pro dès sa sortie, qui sera détaillé plus tard. Et pour s’assurer que tout fonctionne correctement avant le lancement, le retour de la bêta reste possible. Yuya Tokuda, réalisateur du jeu, précise cependant qu’il ne s’agirait pas d’une nouvelle bêta à proprement parler, mais plutôt de l’ancienne bêta, avec quelques modifications selon les retours de la communauté. Cela servirait donc avant tout à celles et ceux qui n’ont pas pu jouer à la bêta de se rattraper.