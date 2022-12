Un moddeur importe l’univers de Pokémon Écarlate et Violet dans Elden Ring

La communauté du modding ne manque pas de talent quand il s’agit de croiser plusieurs univers, qu’il soit du jeu vidéo ou non d’ailleurs. Grâce à la sortie PC d’Elden Ring, nous avons pu voir un florilège de mods comme celui mettant en scène les capitaines de Bleach ou encore Thomas the Train. Aujourd’hui, nous avons un mod qui fusionne deux gros succès de l’année 2022 en matière de monde ouvert.

Pokémon s’invite dans Elden Ring via le modding

Elden Ring X Pokémon Scarlet is here! From Paldea to The Lands Between, expand your #Pokemon journey with new summons in #ELDENRING ! pic.twitter.com/djOWo9ogpg — Arestame (@Arestame_Arkeid) December 28, 2022

Elden Ring et Pokémon Écarlate et Violet, deux mondes ouverts pour deux ambiances très opposées. Cela n’a pas empêché le moddeur Arestame d’apporter l’univers coloré et presque insouciant de Paldea dans l’univers impitoyable de l’Entre-terre. Il a d’ailleurs présenté tout ça dans un trailer plus vrai que nature. On peut notamment y voir l’uniforme du dresseur avec la monture Koraidon de la version écarlate (sa version favorite sans doute). Sans oublier la rivale et bien sûr les Pokémon qui se transforment ici en menaces mortelles. Autant dire qu’en cas défaite, on perd bien plus que quelques pokédollars.

Le rendu est en tout cas assez bluffant et on retiendra le Flâmigator qui se transforme en boss ou encore » le Mausolée errant » qui devient ici « le Centre Pokémon errant ». Même si cette initiative ne plaira sans doute pas à Nintendo et à la Pokémon Company, cela offre un aperçu de ce que pourrait donner un Pokémon version next-gen même si le jeu Palword s’en rapproche aussi énormément dans un autre style.

Arestame avait aussi marqué les esprits il y a peu en sortant rapidement une vidéo nous présentant le mod Bill Clinton juste après la fameuse histoire des Game Awards.

Bien entendu, tout ceci n’a rien d’officiel et permet simplement de se détendre avant de boucler l’année 2022.

Elden Ring est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series tandis que que Pokémon Écarlate et Violet sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch.