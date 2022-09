Accueil » Actualités » Le MMORPG Dual Universe est maintenant disponible sur PC via Steam et NVIDIA GeForce NOW

Après deux longues années en version bêta, Dual Universe est enfin disponible officiellement sur PC. Le très ambitieux MMORPG bac à sable du studio français Novaquark est donc prêt à accueillir les joueurs souhaitant participer à cette épopée spatiale en choisissant librement leur voie. Il est l’heure de bâtir les fondations.

Un essai gratuit sur Steam pour toucher du doigt la multitude de possibilités

Dual Universe est un MMO que l’on a suivi de prêt lors de son alpha puis de sa bêta et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas ménagé ses ambitions. Le titre vous propose de vous immerger dans un énorme système solaire dix mille ans après la destruction de la Terre par une étoile à neutrons. En tant que colons de cet espace lointain, vous devez reconstruire la civilisation en partant de presque rien.

Il est assez difficile de résumer Dual Universe tant celui-ci regorge de possibilités, mais concrètement il vous propose de devenir ce que vous voulez dans ce nouveau monde. Le MMO est hébergé sur un serveur unique et il utilise la technologie voxel permettant de créer pratiquement n’importe quoi. Les choix de carrière sont innombrables (mineur, capitaine de vaisseau, transporteur, explorateur, marchand…) et vous serez l’un des maillons qui forgeront cette nouvelle société. Cela passe par l’économie, la diplomatie ou encore les conflits militaires qu’ils soient terrestres ou spatiaux.

« De l’avancement militaire, industriel et économique à l’exploration spatiale et planétaire, l’étendue du gameplay de Dual Universe est inégalée », déclare Nouredine Abboud, PDG de Novaquark. « Les joueurs peuvent utiliser les outils basés sur la technologie voxel les plus avancés du marché pour construire absolument tout ce qu’ils veulent, des complexes industriels de haute technologie aux pistes de course pour les accros à l’adrénaline, en passant par des vaisseaux de guerre colossaux et des stations spatiales orbitales. Notre communauté passionnée nous a impressionnées à maintes reprises par ses créations pendant la bêta du jeu. Nous sommes impatients de voir les joueurs laisser libre cours à leur imagination une fois de plus aux confins d’Hélios. »

Pour répondre à cette ambition énorme, les développeurs ont choisi dès le départ le modèle d’un abonnement payant (avec différentes offres proposées sur le site officielle), toutefois vous pouvez essayer gratuitement le jeu sur Steam qui fonctionne en autonomie par rapport au serveur principal du jeu. Cette expérience est conçue pour donner un aperçu complet du jeu grâce à un gameplay accéléré. Si jamais votre machine n’est pas suffisamment puissante pour le faire tourner, sachez qu’il est disponible via le service de Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW.

Dual Universe est disponible sur PC via Steam, GeForce NOW et le site officielle du jeu.