La « Xbox Series S » (Projet Lockhart) aurait dû être annoncée cette semaine

Alors que tous les regards sont braqués sur la Xbox Series X depuis plusieurs mois, les rumeurs concernant le projet Lockhart, une version moins puissante de la future console de Microsoft, refont surface.

Selon le site chinois Mydrivers et le site américain VentureBeat, ce que certains appellent déjà la « Xbox Series S » aurait dû être annoncée cette semaine et plus exactement « le 9 juin » mais la conférence PlayStation 5 reportée à demain a visiblement chamboulé le planning de la firme de Redmond.

Une puissance de 4 téraflops au compteur ?

Relayée par nos confrères de Xboxygen, cette rumeur révélerait également certaines informations sur ce que le projet Lockhart a dans le ventre. Les sources du site chinois affirment que la console possède une puissance de 4 téraflops, contre 12 pour la Series X et 6 pour la One X, sans pour autant être moins performante que cette dernière grâce à la nouvelle architecture RDNA de sa puce.

Bien entendu, il faut prendre ces informations avec d’énormes pincettes puisque rien n’est officiel. En attendant d’en savoir plus (ou pas) sur le projet Lockhart, rappelons qu’un nouvel Inside Xbox sera diffusé le mois prochain et mettra en avant les titres first-party des studios Xbox. Le rendez-vous a été à nouveau confirmé par Samuel Bateman, responsable de la communication et du marketing de la filiale britannique de l’entreprise, sur Twitter.