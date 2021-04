Microsoft Flight Simulator : Une mise à jour qui sublime la France et le Benelux

Microsoft Flight Simulator, le simulateur de vol de Microsoft développé par Asobo Studio, déploie aujourd’hui les ailes d’une mise à jour qui met à la l’honneur la France, et le Benelux. C’est l’heure de décoller dans l’hexagone pour faire un peu tourisme.

Vol au-dessus d’un nid de cocorico

Fier d’un grand succès qui compte plus de 2 millions de joueurs, Microsoft Flight Simulator continue d’enrichir la contenu ou plutôt le réalisme de ce terrain de jeu englobant la terre entière avec une mise à jour donnant plus de formes à la Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, mais surtout à la France.

Alors que cette vielle licence était avant tout destinée aux férus d’aviation, Asobo a su élargir le public en offrant un titre qui permet d’explorer le monde entier depuis les airs avec un réalisme stupéfiant. Dans cette mise à jour, il pousse d’ailleurs encore plus la chose en utilisant une carte d’élévation numérique améliorée et une photogrammétrie 3D en haute-résolution pour Paris et Amsterdam. Les deux capitales profitent ainsi d’une modélisation plus fidèle.

On rajoute aussi à cela trois nouveaux aéroports modélisés à la main (Megève, Nice et Rotterdam), et l’amélioration visuelle et logistique de 100 aéroports supplémentaires. En plus grands monuments de Paris, la carte de l’hexagone s’enrichie en matière de détails dont les Falaises d’Étretat, le Mont-Blanc, le Viaduc de Millau, Fort Boyard, le Château d’If, la Dune du Pilat, Notre-Dame de Fourvière, la Citadelle de Lille et bien d’autres encore. Même en outre-mer avec la Martinique par exemple qui profite d’améliorations notables.

On vous invite à faire le tour de toutes les nouveautés en regardant le trailer dédié ci-dessus. Le titre devrait également arriver sur Xbox Series X a une date encore indéterminée.